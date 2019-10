Erkrath : Planung für Sandheide geht voran

Erkrath Insgesamt 22 Einzelmaßnahmen für die Grün- und Spielflächen im Viertel beinhaltet das Großprojekt „Soziale Stadt Sandheide“. An der Umsetzung wird fleißig gearbeitet.

Dazu hatte Markus Schürmann vom Büro ST Freiraum Landschaftsarchitekten, das mit der Grundlagenplanung betraut ist, die Antworten dabei. Er stellte das „Rahmenkonzept Grün- und Spielflächen“ vor, in das die Ergebnisse zahlreicher Workshops und Bürgerbefragungen eingeflossen sind. Es umfasst 22 Einzelmaßnahmen, die sich auf mehrere Handlungsfelder verteilen: Umfeld Mahnerter Bach, Schulhof Grundschule Sandheide, Spielplätze (Stadtweiher, Mahnerter Bach, Immermannstraße) und Bolzplätze (Skaterplatz am Jugendhaus), Schildsheider Straße/Eichendorffweg (Verbesserung Verkehrssituation und Anbindung an Stadtweiher), Freiraum für informelle Bewegung sowie das Kleinsportfeld am neu entstehenden Campus Sandheide.