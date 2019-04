Naherholung : Sonnenstrom für den Unterbacher See

Umweltamtsleiter Thomas Loosen (l.), Helga Stulgies und Peter von Rappard bei der Einweihung der Anlage. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

erkrath/unterbach Die neue Photovoltaik-Anlage versorgt auch die Solarfähren und die fünf neuen Hausboote für einen Urlaub auf dem See.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tino Hermanns

Es dauert gut zehn Jahre, dann hat sich die neue Photovoltaik-Anlage (PV-Anlage) auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes des Zweckverbands Unterbacher See amortisiert. 119.000 Euro kostete die 312 Quadratmeter große PV-Anlage. Damit werden jetzt jährlich rund 12.500 Euro an Stromkosten eingespart.

„Die Anlage liefert durchschnittlich 50.000 Kilowattstunden Strom. Das entspricht in etwa dem Verbrauch von 15 Vier-Personen-Haushalten und trägt dazu bei, den Eigenstromverbrauch des Zweckverbandes zu einem großen Anteil abzudecken“, erläuterte Düsseldorfs Umweltdezernentin Helga Stulgies. Was aber jetzt schon wirkt, ist der Umweltschutz: Der Strom für das Gebäude des Zweckverbandes kommt jetzt gänzlich aus erneuerbarer Energie.

Info Am 6. April startet der Bootsverleih Am Wochenende erwacht das Naherholungsgebiet Unterbacher See aus dem Winterschlaf. Ab Samstag können wieder Boote ausgeliehen werden. Kontakt www.unterbachersee.de

Besonders viel Sonnenstrom erzeugt die PV-Anlage im Sommer, wenn am See Hochsaison ist. „So wird Freizeitvergnügen mit aktivem Klimaschutz verknüpft, also eine Win-Win-Situation für Mensch und Klima“, betonte die Umweltdezernentin. Der Solarstrom kommt nicht nur dem Zweckverband, sondern auch dem Seerestaurant, dem Campingplatz und den am Nordufer ansässigen Vereinen zu Gute. Darüber hinaus wurde eine Ladestation für elektrisch betriebene Fahrzeuge auf den Besucherparkplätzen der Verwaltung, vor der Rezeption des Campingplatz Nord, gebaut. Die Elektro-Ladesäule ist öffentlich zugänglich und der Ladestrom wird kostenlos abgegeben.

Bis zu vier elektrisch betriebene Landfahrzeuge können gleichzeitig geladen werden. Auch auf der Wasserseite kann Solarstrom getankt werden. Die batteriebetriebenen Elektroboote der Seeaufsicht fahren damit besonders umweltfreundlich und „Solarfähren“, die für Rundfahrten auf dem See zur Verfügung stehen, tanken den Strom aus der Sonne. Mit dem Saisonbeginn am Samstag, 6. April, gehen auch die fünf neuen Hausboote für den Urlaub auf dem See an den Start und werden komplett mit dem regenerativen Strom aus der Sonne versorgt.

Auf einer digitalen Anzeige am Gebäude des Bootsverleihs lassen sich Einzelheiten zur Leistung der Solarstromanlage nachlesen: Die aktuelle Leistung in Watt, der Ertrag in Kilowattstunden und die CO 2 -Einsparung in Kilogramm.