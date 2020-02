Klimaschutz : Solarstrom vom Dach für die Bernsau-Villa

Seit fünf Jahren bietet Petra Hanten-Dang in ihrer bis ins Dachgeschoss ausgebauten Villa an der Neanderstraße Zimmer mit Frühstück an. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Erneuerbare Energien sind nicht nur etwas für Neubauten, sagt Petra Hanten-Dang, die ihr Haus komplett umgerüstet hat.

„Das Wasser wird bei mir schon von Anfang an per Solarenergie aufgeheizt“, sagt Petra Hanten-Dang. Seit März 2015 bietet die Erkratherin mehrere Zimmer mit Frühstück in einer adretten 300-Quadratmeter-Villa an der Neanderstraße an. Geschickt kombiniert sie darin Modernes und Antikes. Im April 2014 hatte sie das zuletzt ziemlich abgewohnte historische Haus gekauft und dann mit tatkräftiger Unterstützung von Familie und Freunden rundum saniert – und dabei von Anfang an Wert auf eine moderne, umweltfreundliche Grundausstattung gelegt.