Erkrath: So knifflig ist der Alltag mit Demenz

Erkrath Ein Parcours, der derzeit in Erkrath aufgebaut ist, macht Probleme der Betroffenen nachvollziehbar.

"Wir führen gleich keinen Demenztest durch", unterstreicht Marion Wippermann von der Johanniter-Begegnungsstätte, "sondern wir wollen Ihnen zeigen, welche schwierigen Gefühle Demenzkranke in Alltagssituation möglicherweise empfinden". 15 ältere Herrschaften sind am Mittwochvormittag zusammengekommen, um den Demenz-Parcours auszuprobieren.

Im Raum sind vier Stationen aufgebaut. Es sind Holzkästen, sie alle haben zwei Öffnungen für die Hände und die Rückwand fehlt, damit man auf einen Spiegel hinter der Kiste blicken kann. Die Stationen tragen Namen wie "Sternkiste" oder "Schuhkiste", in einem ist ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel aufgebaut, in einem anderen steht eine Flasche mit Granulat. Die vier Kisten stellen besondere Anforderungen an die Benutzer, erschwert durch den Blick in den Spiegel - denn die Handlungen sollen spiegelverkehrt ausgeführt werden.