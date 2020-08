Erkrath : SKFM hat neuen Vorstand

Erkrath Der Diözesanpräses der katholischen Arbeiterbewegung in der Diözese Köln gehört dem Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer seit 2018 an.

(RP) Aus gesundheitlichen Gründen kann Manfred Wege sein Amt als Vorsitzender des Vorstandes des SKFM Erkrath nicht mehr in dem Maße ausüben wie es ihm notwendig erscheint. Aus diesem Grund hat er die Funktion des Vorsitzenden im Vorstand aufgegeben. Er bleibt aber dem Vorstand weiterhin angehörig. Daraufhin wählte der Vorstand des SKFM Erkrath in seiner regulären Vorstandssitzung einstimmig mit einer Stimme Enthaltung Michael Inden zum neuen Vorstandsvorsitzenden und Winfried Blank als stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, ebenfalls einstimmig mit einer Stimme Enthaltung. Nach der Sommerpause wird sich der Verein in gebührender Weise für das fünfjährige Engagement von Herrn Wege als Vorstandsvorsitzender des SKFM noch gesondert bedanken.