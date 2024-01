Silvestereinsätze in Erkrath Rakete trifft Einsatzleiter – erneut Angriffe auf Einsatzkräfte

Im Verlauf der Nacht kam es bis um 5.43 Uhr insgesamt zu weiteren 15 Einsätzen für die Feuerwehr, zu denen neben der hauptamtlichen Wache alle drei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath alarmiert werden mussten, da viele Einsätze parallel zu bearbeiten waren. Am Hochdahler Markt entstand durch einen Feuerwerkskörper ein Brand auf einem Balkon, an der Haaner Straße, am Europaplatz, an der Stahlenhauser Straße, am Lohbusch, an der Lenaustraße und an weiteren Stellen an der Immermannstraße brannten Mülltonnen. Feuerwerksrückstände sorgten außerdem für Brände von Unrat und Feuerwerksrückständen am Stadtweiher, an der Gruitener Straße, an der Neanderstraße, an der Eichenstraße und an der Willbecker Straße.