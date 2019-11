Erkrath : Sie hilft beim Schutz vor Starkregen

Bei der Starkregen- und Überflutungs-Vorsorge kommt Miriam Riese vom Team der städtischen Abwasserbetriebe auch zu den Bürgern nach Hause, wenn diese eine Beratung benötigen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Auch Bürger können sich an Miriam Riese wenden. Die Stadt Erkrath schafft eine Stelle zur Überflutungs-Vorsorge.

Seit Sommer ist Miriam Riese als Beraterin für die Starkregen- und Überflutungsvorsorge beim Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath beschäftigt. Sie verstärkt das Team um den Leiter der Abwasserbetriebe, den Bauingenieur Karsten Ditscheid, der Anfang des Jahres die Nachfolge in diesem Bereich von dem in den Ruhestand getretenen Leiter des Tiefbauamtes, Rolf Heffungs, angetreten hat. Sein insgesamt zwölfköpfiges Team setzt sich aus vier (Tief-)Bauingenieuren, einem Technikermeister, einem Kanalmeister, einer Juristin, zwei Sekretariats-Mitarbeiterinnen und nun Miriam Riese zusammen. Sie hat ihren Master in Umwelt-Hydrologie in Berlin abgelegt.

„Ich habe Geografie studiert und mich nach dem Bachelor im Bereich Umwelt-Hydrologie spezialisiert. Meine Masterarbeit befasste sich bereits mit Starkregenereignissen“, erzählt die gebürtige Solingerin, die nach dem Abschluss in Potsdam an einem Forschungsprojekt zu den Auswirkungen von Starkregen im Bereich Städteentwicklung gearbeitet hat. „Als ich die Ausschreibung für die Stelle in Erkrath gesehen habe, habe ich mich beworben, da ich gern in meine alte Heimat zurück wollte und sie genau meinem Profil entspricht“, verrät die junge Frau, die sich regelmäßig mit den Kollegen vom Grünflächenamt, Immobilienmanagement, Tiefbau- und Planungsamt an einem runden Tisch zusammensetzt, um gemeinsam potentielle Gefahrenpunkte im Bereich Überflutung oder Kanalbau aufzudecken und negative Auswirkungen von Starkregenereignissen, wie eines im Jahre 2016 in Erkrath aufgetreten ist, zu minimieren.

Info Die Stadt informiert bei zwei Veranstaltungen Am Mittwoch, 6. November, findet im Bürgerhaus Hochdahl von 19 bis 21 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Schutz gegen die Folgen von Starkregen und Überflutung statt. Mittwoch, 13. November, wird die Veranstaltung in der Stadthalle Erkrath wiederholt.

„Schon in dem Jahr ist auf Initiative des Bürgermeisters beschlossen worden, die Stelle eines Beraters für Starkregen-Ereignisse und Überflutung einzurichten“, berichtet Karsten Ditscheid. Erkrath sei eine der wenigen Städte im Kreis, die eine solche Stelle geschaffen haben. „Danach ist zunächst im Geoportal ISIS eine Starkregen-Karte erarbeitet worden, auf der jeder Erkrather sich informieren kann, ob er in einem besonders gefährdeten Bereich lebt“, ergänzt der Fachmann, der vor seiner Leiterstelle bei den Erkrather Abwasserbetrieben lange Jahre im Tiefbauamt in der Nachbarstadt Solingen tätig war.

„Wir kommen auch zu den Bürgern nach Hause, wenn diese eine Beratung benötigen“, erklärt Miriam Riese, worin ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit besteht. „Wir haben außerdem eine Broschüre mit Informationen erarbeitet, die auf der Website der Stadt Erkrath heruntergeladen werden kann. Sie liegt auch in gedruckter Form in den Bürgerbüros und allen Ämtern aus.“ Wichtig ist Karsten Ditscheid und Miriam Riese, dass bereits im Vorfeld eines geplanten Bau eines Privathauses oder einer Gewerbeimmobilie geprüft wird, wie es sich in dem Baubereich mit Wasser, das von unten hochdrückt, verhält oder wie der Schutz vor Starkregen aufgrund der Geländetopografie aussehen muss.