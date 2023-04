Raus in die Natur rund um Erkrath SGV Erkrath-Haan: Volles Wanderprogramm im Wonnemonat

Vier Tage später, am Samstag, 6. Mai, bietet der Verein die knapp 15 Kilometer lange Wanderung „Lahnhöhen und Kurbetrieb“ an. Start der Tour ist um 10.26 Uhr am Bahnhof Nievern. Von dort aus geht es über den Lahnhöhenweg, Frücht, den Limesweg zum Römerturm. Fragen zu den Wanderungen in Bonn und Nievern beantwortet Wanderführerin Vera Haese unter der Telefonnummer 02129 3423465.