Hochdahl : Seniorenwohnen mit Kita-Aussicht

Erkrath Keiner lebt für sich allein: Das Konzept „Alt und Jung“ wird im Johanniter-Haus an der Hildener Straße in Hochdahl mit prallem Leben gefüllt.

Wenn Marlene Terfort vom großen Balkon des Johanniter-Hauses in den Innenhof schaut, geht ihr regelmäßig das Herz auf: Sie freut sich über den Anblick der Kita-Kinder, die nicht nur morgens gebracht und mittags oder nachmittgas abgeholt werden, sondern auch den Innenhof sowie den „Garten der Sinne“ in der Anlage genauso nutzen wie die Bewohner des „Johanniter-Haus Erkrath“ an der Hildener Straße in Hochdahl.

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Eva Flander, der Leiterin der Begegnungsstätte, bildet Gabriele Gründker ein Team, das immer für neue kreative Ideen gut ist – gerade in Zeiten von Corona. Denn Vieles, was im Jahresrhythmus fest eingeplant ist, konnte aufgrund der Pandemie-begründeten Einschränkungen nicht wie gewohnt stattfinden. „Doch wir finden immer eine Alternative“, so die engagierte Frau – und erzählt zum Beispiel, wie diesmal St. Martin gefeiert wurde: Die Kita-Kinder sind natürlich nicht wie gewohnt von Wohnung zu Wohnung gezogen und haben gesungen, sie haben sich stattdessen mit ihren selbst gebastelten Laternen am Martinsfeuer im Innenhof versammelt und ein Martinsstück für die Senioren aufgeführt. „Außerdem hatten die Kinder für die Bewohner kleine Laternen gebastelt,“ berichtet Desiree Mattern, die Leiterin der Kita, die ebenfalls ein Fan des generationenübergreifenden Konzepts ist. So konnten die Bewohner ebenso wie die Kinder verfolgen, wie beim „Kükenprojekt“ schließlich elf Küken aus den Eiern im Brutkasten schlüpften. Dieser stand nämlich am Fenster der Kita, so dass die Senioren ihn von außen gut im Blick hatten.