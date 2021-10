Seniorenrat hat getagt : „Ältere brauchen Hilfe bei Bankgeschäften“

Ein Senior an einem Automaten im Foyer eines Geldinstituts. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Erkrath Mitglieder des Seniorenrats wünschen sich mehr Unterstützung von Geldinstituten für Kunden, die nicht mit dem Online-Banking vertraut sind. Das Gremium bietet zumindest übergangsweise eine Lösung an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Timo Kremerius, der langjährige Vorsitzende des Erkrather Seniorenrats, ist davon überzeugt, dass es in zehn Jahren keine Bankfilialen mehr geben wird. Aber was würde dann mit den Älteren, die nicht vertraut sind mit der Abwicklung von Bankgeschäften im Internet? „Die Banken sollten ihnen jetzt schon Seminare oder Schulungen anbieten“, meint Kremerius, der dafür in Gesprächen mit Banken und Sparkassen in Erkrath werben will.

Bei der jüngsten Sitzung des Seniorenrats hatte das Thema breiten Raum eingenommen. Tenor: Den Senioren werde von den Instituten noch nicht die nötige professionelle Hilfe angeboten. „Es wäre wünschenswert, dass die Geldinstitute mindestens ein Faltblatt erstellen, das auf den Zauber des Online-Bankings hinweist, und praktische Hilfe anbieten“, unterstreicht das Gremium. Bis dahin bietet der Seniorenrat Älteren eine Übergangslösung an: Eines seiner Mitglieder, Manfred Graf, sei mehr als 40 Jahre im Bankgeschäft tätig gewesen und können unterstützen. Erreichbar ist Graf unter Telefon 02104 42873. Dieses Angebot entbinde Banken und Sparkassen aber nicht von der Pflicht, ihre Kunden zu beraten, stellt der Seniorenrat klar.

Info Offen für Themen aus der Bürgerschaft Den Vorstand des Seniorenrats bilden Timo Kemerius und Wolfgang Scheurer. Wer ein Thema hat, das ihm am Herzen liegt und für viele Senioren von Bedeutung ist, kann das Gremium unter der E-Mail-Adresse info@seniorenrat-erkrath.de darauf aufmerksam machen.

Zunächst sei überlegt worden, die von Senioren- und Jugendrat gemeinsam organisierte Taschengeldbörse in die Nachhilfe zum Online-Banking einzubinden. Allerdings: „Es ist immer schwierig, fremden Leuten Einblick ins Konto zu gewähren, und genau das wäre bei einem Vertreter der Taschengeldbörse ja der Fall“, sagt Timo Kremerius. Gleiches gelte auch für das in Erkrath neue Angebot der Digitalpaten für Ältere. Die Grundidee sei gut, aber die Abwicklung von Geldgeschäften wäre im geschützen Raum der Bank wohl am besten aufgehoben, so die Ansicht des Seniorenrats.