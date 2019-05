Bei Erkrath : Schwerer Unfall mit mehreren Beteiligten auf der A3

Während der Einsatzmaßnahmen musste die A3 in Fahrtrichtung Köln vollständig gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau. Foto: Patrick Schüller

Erkrath (RP) Am späten Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Mettmann zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf die A3 in Fahrtrichtung Köln gerufen. Nach ersten Informationen wurden acht Personen, darunter auch Kinder, vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in Krankenhäuser transportiert.

