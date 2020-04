Schildsheide in Erkrath-Hochdahl : Schwarzes Motorrad von Parkplatz gestohlen

Foto: dpa/Friso Gentsch

(hup) Zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 14 Uhr, verschwand von einem Parkplatz an der Schildsheider Straße in Hochdahl ein verschlossen geparktes Motorrad der Marke Honda. Die schwarze Honda CB 125R war von ihrem Besitzer, in Höhe des Hauses Nr. 29, mit dem serienmäßigen Lenkradschloss gesichert, für mehrere Tage unbeaufsichtigt abgestellt worden.

Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe das Krad dennoch starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise scheinbar unbemerkt abtransportieren konnten, ist noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von der Honda CB 125R mit dem amtlichen Kennzeichen ME-EB 103. Der Zeitwert des nur ein Jahr alten Motorrads, das eine Laufleistung von etwa 4.000 Kilometern auf dem Tachometer hatte, wird mit 4000 Euro angegeben.