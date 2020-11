Erkrath : Schulen: Tage der offenen Tür finden nur digital statt

Erkrath Die Stadtverwaltung hat den Schulleitungen mitgeteilt, dass Tage der offenen Tür bis auf Weiteres nicht stattfinden dürfen. Jetzt weichen sie ins Internet aus.

(RP) Das Gymnasium (14. November, www.gymnasium-hochdahl.de) und Realschule Hochdahl (www.realschulehochdahl.de) stellen an den geplanten Terminen auf ihren Internetseiten ein digitales Informationsangebot zur Verfügung. Das Gymnasium am Neandertal (21. November, www.gymneander.de) wird Anfang Dezember ebenso über die Homepage ein digitales Angebot veröffentlichen. Die Realschule Erkrath (28. November, www.realschule-erkrath.de) lädt Eltern und Grundschulkinder, die sich bereits telefonisch zum Tag der offenen Tür angemeldet haben, zu einem Webmeeting für Samstag, 28. November, persönlich per Mail ein. Die Realschule Hochdahl (21. November, www.realschulehochdahl.de) und die Carl-Fuhlrott-Hauptschule (12. Dezember1, www.carl-fuhlrott-schule.de) sagen ihre Termine ebenfalls ab und werden – wenn möglich – ihren Tag der offenen Tür verschieben. Angesichts der Unsicherheit über die Entwicklung des Infektionsgeschehens wird auch der für den 12. Dezember geplante Tag der offenen Tür an der Fuhlrott-Schule nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden. Die Anmeldungen zu den fünften Klassen der weiterführenden Schulen für das Schuljahr 2021/22 finden am Mittwoch, 24. Februar 2021, Donnerstag, 25. Februar, von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr und am Freitag, 26. Februar, von 9 bis 12 Uhr statt, informiert Christof Krügermann, Leiter des Gymnasiums Hochdahl.