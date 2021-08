Schulbau in Erkrath : Zwangspause für den Campus Sandheide

Schulbau in Erkrath

Erkrath Der Beigeordnete Fabian Schmidt schockte den Bauausschuss: Beim Campus Sandheide gibt es Mehrkosten von 9,3 Millionen Euro.

Eigentlich hätte in der Bauausschuss-Sitzung nach den Ferien der „Campus Sandheide“ auf der Tagesordnung stehen sollen. Die Leistungsphase 2 wurde im Februar abgeschlossen und nun hätte über die Entwurfsplanung abgestimmt werden sollen, damit das Projekt zügig weiter vorangehen kann. Doch dazu kam es nicht. Unter der Rubrik „Berichte der Verwaltung“ eröffnete der Technische Beigeordnete Fabian Schmidt der Politik, dass die vom Architektenbüro vorgelegte Planung von der Stadtverwaltung zurückgewiesen wurde. Das Projekt werde sich nun um etwa ein Jahr verzögern.

„Die Leistungsphase 3 wurde fristgerecht abgeschlossen, wies aber gravierende qualitative und quantitative Mängel auf“, sagte Schmidt. Vor allem liege die Kostenberechnung des Büros um 9,3 Millionen Euro über der bisher geschätzten Summe von 29 Millionen Euro. „Das ist deutlich über dem, was akzeptabel wäre. Damit wäre unser Ziel, über ein tolerables Maß im Kostenrahmen zu bleiben, verfehlt“, so Schmidt weiter. Nun seien „gravierende Änderungen“ im Entwurf erforderlich. Die Verwaltung befinde sich im Abstimmungsprozess mit dem Büro. Am Ende seien rechtliche Auseinandersetzungen nicht ausgeschlossen. „Insgesamt kann die Zeitverschiebung ein Jahr betragen.“