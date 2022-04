Schulbau in Erkrath: Sporthalle wird 1,5 Millionen Euro teurer.

Das Gymnasium am Neandertal wird auf der grünen Wiese (rechts oben im Bild), direkt an der Autobahnbrücke neu gebaut. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

ERKRATH Marode Kanäle und der starke Anstieg der Baupreise werden zu Kostentreibern für die neue Sporthalle des Gymnasiums am Neandertal.

Für den Neubau des Gymnasiums am Neandertal ist die Entwurfsplanung abgeschlossen. Mit der höheren Planungstiefe konkretisieren sich die voraussichtlichen Kosten aufgrund von Rahmenbedingungen und Einsparpotenzialen. Da ein offener Bedarf an Sportflächen in Alt-Erkrath besteht, wurde im vergangenen Jahr beschlossen, zunächst die Sporthalle des Gymnasiums zu bauen, und danach das eigentliche Schulgebäude. Die aktuellen Kostentabellen wurden nun den Mitgliedern des Bauausschusses vorgelegt und das weitere Vorgehen gemäß der Planung zur Abstimmung gestellt.

Damit ergeben sich für die Dreifeldsporthalle Baukosten von insgesamt 12,7 Millionen Euro, was etwa zwei Millionen Euro über der bisherigen Kostenschätzung liegt. Da der Bau voraussichtlich erst im April 2023 beginnen soll, müssen die Kosten analog zur allgemeinen Kostensteigerung in der Baubranche hochgerechnet werden. Im dritten und vierten Quartal 2021 wurde eine Kostensteigerung von 7,1 Prozent festgestellt, und im laufenden Jahr dürfte sie wegen des Ukraine-Krieges und der Holzknappheit noch höher liegen. Bei angenommenen 12 Prozent ergeben sich indexierte Baukosten von 14,2 Millionen Euro, zuzüglich der Abbruchkosten der alten Halle und der Risikokosten.