Erkrath : Schützen verbinden Brauchtum und Soziales

Die Einnahmen aus Spenden, Veranstaltungen und Kleidersammlung gehen in diesem Jahr an den „Gute Nacht Bus“ in Düsseldorf.

Das Projekt hilft Menschen ohne festes Obdach nicht nur in der kalten Jahreszeit und liegt Markus und Nicole Hucklenbroich sehr am Herzen.

Der St. Sebastianus-Preis geht an Erika Koch für ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe. Erika Koch habe schon zu Beginn der 1980er Jahre die Flüchtlinge des Vietnam-Krieges unterstützt, „als Integration noch ein Fremdwort war“, wie Wolfgang Heß in seiner Laudatio erinnerte.

Seitdem habe sich ein Netzwerk von Helfern aufgebaut, das auf dem Höhepunkt der arabischen Flüchtlingskrise 2015 einmal mehr zum Einsatz kam – Erika Koch (inzwischen über 80 Jahre alt) war natürlich wieder mittendrin.