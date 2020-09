Hubbelrather Weg : Schülerin sexuell belästigt - Polizei fahndet nach Exhibitionisten

Erkrath Ein 15-jähriges Mädchen ist am Mittwoch (16. September) auf dem Heimweg von ihrer Schule von einem unbekannten Mann in sexueller Art und Weise belästigt worden, meldet die Polizei. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr.

(RP) Das Mädchen war auf der Düsseldorfer Straße unterwegs und wurde in Höhe des Hubbelrather Wegs auf einen Mann aufmerksam, der sich gegenüber einer Seniorenwohnanlage in einem Gebüsch aufhielt. Als die 15-Jährige vorbeiging, zeigte sich ihr der Mann in schamverletzender Weise, woraufhin die Schülerin schnell nach Hause ging und die Polizei informierte. Trotz sofortiger Fahndung konnte der Verdächtige nicht mehr angetroffen werden. Zu ihm liegt die folgende Personenbeschreibung vor: zirka 40 Jahre alt, dunkel gebräunte Haut, kurze, schwarze, glatte Haare, trug ein dunkles T-Shirt und eine Drei-Viertel-Hose, hatte ein südländisches Erscheinungsbild.