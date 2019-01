Digitalisierung: Schnelles Internet macht jetzt Schule

Erkrath Dank Glasfaseranschluss ist der Einsatz von sogenannten neuen Medien an Erkrather Schulen komfortabler geworden. Beim Lernen hilft das aber nur bedingt.

„Das Herunterladen geht jetzt richtig schnell“, sagt Uwe Heidelberg, Leiter der Realschule Hochdahl, die als Teil des Schulzentrums an der Rankestraße seit dem 7. Januar an das Glasfasernetz angeschlossen ist. Die Lehrer könnten jetzt viel reibungsloser auf von speziellen Portalen abrufbare Erklärvideos, Grafiken, Bilder, Filme oder interaktive Arbeitsblätter zurückgreifen und sie in den Unterricht einbinden. Auch für die Schulverwaltung sei das Arbeiten nun komfortabler, freut sich der Schulleiter.