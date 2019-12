Erkrath : Schmiedestraße – Baugruppe setzt sich durch

Erkrath Um die Nutzung der Realschule Schmiedestraße gibt es einen Interessenskonflikt zwischen der Dependance und der Stadtverwaltung.

Der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) hat sich in seiner Dezember-Sitzung hinter die Bau-Genossenschaft „Dependance Erkrath" gestellt. Damit hat die Dependance zunächst Rechtssicherheit, dass sie die ehemalige Realschule an der Schmiedestraße zu einem seniorengerechten Wohnkomplex umbauen kann, sobald der Neubau der Grundschule in der Sandheide fertig ist.

Doch dann erklärte die Verwaltung, dass die Stadt Eigenbedarf an dem Gebäude auch über Dauer der Interimsnutzung als Grundschule hinaus habe. Die Rückkehr des Gymnasiums zu „G9“, die erwartete Entscheidung des Landes, Familien einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen einzuräumen, sowie anstehende Schulsanierungen in Hochdahl würden zu zusätzlichem Raumbedarf führen, erläuterte Schuldezernent Ulrich Schwab-Bachmann. „Die Schmiedestraße ist durch die Investitionen vollumfänglich als Schulgebäude geeignet. Deshalb können wir jetzt noch keine nicht-städtische Folgenutzung festlegen“, sagte Bürgermeister Christoph Schultz im HFA. Die Verwaltung schlug daher vor, den Ratsbeschluss zur Überlassung des Gebäudes an die Dependance bis zum 1. Oktober 2023 auszusetzen.