Naturschutzzentrum : Schmetterlingsvortrag mit nächtlicher Erkundung

Erkrath (RP) Nach einer gut besuchten Veranstaltung zum Thema Wildbienen bietet die Stadt für Donnerstag, 25. April, 19 Uhr, im Naturschutzzentrum Bruchhausen eine weitere interessante Veranstaltung zum Thema Insektenschutz an.

Auch im Siedlungsbereich und in den Gärten ist eine große Artenvielfalt zu entdecken, wenn man weiß, wie und wonach man suchen muss. Mit einer bestimmten Pflanzenauswahl an nektarreichen Blüten können die bunten Falter gefördert werden. Noch reicher an bizarren Formen und Mustern ist die „geheime“ Welt der Nachtfalter, die den meisten Augen verborgen bleiben. Nach einem bebilderten Vortrag geht es daher in der Dämmerung in den Garten des Naturschutzzentrums an der Bruchhauser Straße 47. Mit Hilfe eines „Leuchtturms“ werden dann Nachtfalter schonend angelockt und für alle sichtbar gemacht.