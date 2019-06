Jubiläum : Gebirgsverein erkundet seit 30 Jahren die Natur

(RP) „Jeder Wanderausflug ist wie ein kleiner Urlaub, der einen aus dem grauen Einerlei und dem hektischen Verkehr in die Natur entführt und die Uhren etwas langsamer gehen lässt“, heißt es im Grußwort des Bürgermeisters in der Chronik zum 30. Geburtstag der Erkrath-Haaner Abteilung des Sauerländischen Gebirgsvereins – wie wahr, und die SGV-Wanderer haben zum runden Geburtstag den sie in diesem Monat feiern, auch schon wieder einige Kurzurlaube im Programm.

So ist für den 22. Juni eine Rundwanderung um Erkrath geplant, am 26. Juni brechen die Aktiven zu ihrer mittlerweile siebten Gesundheitswanderung auf und am 29. Juni steht der Haaner Rundweg auf dem Programm, inklusive kostenloser Erprobung von Wanderausrüstung aus dem Angebot eines lokalen Anbieters. Ausdrücklicher Hinweis von Karl-Heinz Hadder, dem Vorsitzenden der SGV-Abteilung: „Nicht nur unsere Mitglieder, auch weitere wanderbegeisterte Bürger sind bei unseren Touren willkommen.“ Zu erzählen gibt es unterwegs sicher eine Menge, denn in 30 Jahren haben die SGV-Wanderer einiges erlebt und gesehen. Ihr langjähriges Mitglied Erika Paul erinnert sich auch noch gut an den Gründungstag 2. Dezember 1989 im Hochdahler Hof. 21 Beseelte machten den Anfang. Günter Hauser, Gründer des Vereins, wurde zum Vorsitzenden gewählt, die Abteilung nannte sich damals noch Erkrath-Hochdahl. Heute hat sie 111 Mitglieder und was die 21 Wanderfreunde vor 30 Jahren im Hochdahler Hof besiegelten, hat nach wie vor Bestand. „Die Philosophie ist, dass sich alle Mitglieder, die sich der Wandergruppe anschließen, dem Wandern verbunden fühlen“, heißt es schlicht und pragmatisch in der Chronik zum Jubiläum, die online einzusehen ist und auch als Heftchen aufgelegt wird. Kerngeschäft des Vereins sind Tageswanderungen in die nähere Umgebung. Nähere Informationen rund um den Verein und seinen Wanderterminen gibt es Internet unter der Adresse www.sgv-erkrath-haan.de.