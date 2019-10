Erkrath : S-Bahn-Ärger – Grüne fordern Prüfung der Verträge

Ein Zug der S8, die auch in Erkrath hält, am Bahnhof. Darauf müssen Erkrather Pendler aber immer mal wieder lange warten. Foto: Frank Kirschstein/ki-

Erkrath Ob der DB Regio wegen schlechter Leistung vorzeitig gekündigt werden kann, soll Thema im Verkehrsausschuss werden.

Kurzzeitige Probleme könne es immer geben. Nicht hinnehmbar sei aber, dass der S-Bahnbetrieb auf dem Rücken der Pendler über Monate und Jahre immer wieder nicht ordentlich funktioniere und sich Fahrgäste gezwungen sähen, wieder auf das Auto umzusteigen. Dies widerspreche auch allen Bemühungen um mehr Klimaschutz in der Stadt.

Hinzu komme, dass für absolut mangelhafte Leistungen auch noch der volle Preis gezahlt werden müsse und dieser Anfang 2020 sogar noch erhöht werden solle. „Bei schlechter Leistung müssen die Fahrtgäste zumindest eine finanzielle Entschädigung erhalten und auch die aus Steuermitteln finanzierten städtischen Leistungen gemindert werden“, sagt Knitsch weiter. So werde der Druck auf Bahn und VRR erhöht, einen pünktlichen und zuverlässigen Betrieb der S-Bahnen zu gewährleisten. Der Antrag der Grünen soll in der nächsten Sitzung des Verkehsrausschusses am 12. November diskutiert werden.