RP-Aktion: Orgelführung mit Löffel, Zunge und Birne

Mathias Baumeister führte die RP-Leser in Erkrath in die spannende Welt der Orgel ein. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Erkrath Die zweite Orgel, die Leser bei der zweiten von drei RP-Führungen erkunden durften, schmückt in Erkrath die Kirche St. Johannes der Täufer.

Kantor Mathias Baumeister hatte sich im Vorfeld der Orgelbesichtigung viel Mühe gemacht, die wichtigsten Bauteile einer Orgel aufgezeichnet und Kopien für die Besucher angefertigt. Die Erkrather Orgel aus dem Jahr 1970 verfügt über zwei Manuale mit jeweils 56 Tasten, das Pedal hat 30 Tasten, es gibt 21 Register, 1550 Pfeifen . Die größten Pfeifen messen acht Fuß, ein Fuß entspricht dabei 30 Zentimetern. Die Orgel ist barock disponiert. Damit haben die Erbauer großen Einfluss auf ihren Klang genommen: Der ist bei einer barocken Orgel hell und klar, während sich der Klang der romantischen Orgel weiter entwickeln, in die Breite gehen soll. Daher verfügt die Orgel in St. Johannes der Täufer über kein so genanntes Schwellwerk, das erst in der Romantik zu großer Bedeutung avancierte. Und überhaupt: Wenn man alleine das Vokabular betrachtet, über das ein Organist verfügten muss, um sein Instrument zu verstehen, wird einem schwindlig. Da schwirren einem Wörter wie Oberlabium, Unterlabium, Kelle, Schnabel, Zunge, Löffel, Rinne, Pfanne, Mundstück, Schleiflade, Nuss, Kopf und Birne entgegen, dass der Kopf nur so raucht. Jede Orgel ist anders, denn auch jede Kirche ist anders und das Instrument muss den Raumgegebenheiten angepasst werden.