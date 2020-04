Seniorenrat Erkrath : „Rock am Stock“ gibt es frühestens am 9. Oktober

Erkrath Konzert von RJM wird auf den Herbst verlegt.

(hup) Das Coronavirus hat weiter alle und alles Griff. Um nicht unter Zugzwang zu geraten, hat der Förderverein MS-Treff Erkrath mit seinem Vorsitzenden Timo Kremerius entschieden, das Konzert von RJM auf einen späteren Zeitpunkt in diesem Jahr zu verlegen, und zwar auf den 31. Oktober 2020. Beim Förderverein gibt es keine Gutscheine, sondern, wenn es gewünscht wird, das Geld für die Eintrittskarten zurück. Sie behalten allerdings ihre Gültigkeit für das Ersatzkonzert im Oktober. Da sich der Förderverein in den vergangenen 20 Jahren einen guten Ruf erarbeitet hat, wissen die Besucher, dass der Umgang damit problemlos ist. Auch das Konzert „Rock am Stock“, das sich in Erkrath in den letzten fünf Jahren etabliert hat, soll nicht ausfallen, sondern wird verschoben. Angedacht ist der 9. Oktober. Unklar ist noch, ob es im Bürgerhaus stattfindet, das ab Mitte dieses Jahres saniert werden soll, oder in der Stadthalle an der Neanderstraße. Eintrittskarten bleiben gültig, können auf Wunsch aber erstattet werden. In der Hoffnung, seine Anhänger gesund wiederzusehen, freut sich der Vorsitzende Timo Kremerius auf die nächsten gemeinsamen Veranstaltungen.