Hochdahl Richtfest – Rohbau der Feuerwache steht

Spatenstich auf dem ehemaligen Naturschutzgebiet an der Bergischen Allee war Ende April 2023, seither ist auf der Großbaustelle mächtig gebuddelt und gewerkelt worden. Jetzt konnte unter großer Beteiligung von Feuerwehr, Stadtverwaltung und Politik Richtfest gefeiert werden, während im hinteren Teil weiter gearbeitet wurde. In den Richtkranz, der per Leiterwagen in den Übungsturm bugsiert wurde, konnte jeder Festbesucher einen vorbereiteten Streifen flechten. Ein paar zerdepperte Schnapsgläser und Blasmusik-Stücke später war der Rohbau auch schon geweiht und es ging zum Richtschmaus.