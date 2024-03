Versorgung in Erkrath Nachbarn helfen beim Rettungsdienst aus

Info

Auslöser Das St. Josef Krankenhaus in Haan wurde durch den Betreiber, die Kplus-Gruppe, am 21. Dezember 2023 geschlossen, die Solinger St. Lukas Klinik bereits am 1. Dezember. „Die Krankenhäuser einfach so weiterlaufen zu lassen, würde in letzter Konsequenz zu einem Zerfasern der Versorgung führen“, hatte Kplus-Geschäftsführer Kai Siekkötter damals erklärt. Die Belegschaften der Häuser sowie das Haaner Aktionsbündnis „Rettet die Krankenhäuser“ hatte vergeblich gekämpft.