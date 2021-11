Brauchtum : Reiterinnen retten das Martinsfest

Erkrath Noch ein Jahr ohne St. Martin – das konnten sich weder Natalie Østergaard-Gossel und Janine Pless-Keens noch das Team um Lutz Kraft vorstellen. Statt Umzug mit Kapelle, Feuer und Mantelteilung gibt es zwei Alternativen.

Die Martinsfeierlichkeiten stellt sich Lutz Kraft so vor: „Wir wünschen uns, dass die Kinder von zuhause aus ihren individuellen Laternen-Umzug zu uns an den Niermannsweg unternehmen. Dann sammeln sich alle auf dem Kunstrasenplatz und wir zeigen auf zwei großen Leinwänden die Geschichte der Mantelteilung.“ Moderieren wird das Event, bei dem es Kinderpunsch und für die Erwachsenen Glühwein sowie andere Leckereien geben wird, von Tobi Wienke.

Zu dem bewährten Team, das im ersten Corona-Jahr bereits Sofa-Konzerte organisiert hat, gehören wieder der örtliche Vollsortimenter sowie weitere Sponsoren. Dank diesen bekommen die Kinder am Eingang einen Stoffbeutel und können sich am Ende der etwas anderen Martinsfeier einen Weckmann, Äpfel aus der Region und andere Kleinigkeiten abholen. Das Reiterduo aus Natalie Østergaard-Gossel und Janine Pless-Keens – die beiden kennen sich seit Langem durch eine Reitbeteiligung im Stindertal – hat für die Kinder in Alt-Erkrath eine Martinsüberraschung geplant. „Wir werden mit unseren Pferden, meinem 11-jährigen Catano und dem ein Jahr jüngeren Roco, durch die Stadt reiten, natürlich als St. Martin und Bettler verkleidet, damit auch Atmosphäre aufkommt“, berichtet die 29-jährige Natalie Østergaard-Gossel. Auf den Weg machen sich die beiden am 11. und 12. November jeweils um 17.30.