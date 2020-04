Regionsschreiber Tilman Strasser : Solidarisch bis zur letzten Klopapierrolle

Erkrath Der Regionsschreiber kann nicht unter die Leute gehen, lässt sich aber vom Wohnort im Neandertal inspirieren.

Das landesweite Literaturprojekt „stadt.land.text NRW“ finanziert Strassers Aufenthalt in der Region – und parallel den von neun weiteren Autoren in neun anderen Regionen – mit jeweils 7200 Euro.

Strasser Immerhin Ausflüge in die umliegende und meist nur sporadisch besiedelte Bergische Natur sind noch drin, das nutze ich weidlich. Ansonsten ist der Tagesablauf gerade ein absurd produktiver: Morgens wird geschrieben, dann werden Mails beantwortet, dann wird wieder geschrieben, dann wird recherchiert (fragen Sie mich nicht, warum das nach dem Schreiben kommt, es wäre womöglich besser davor aufgehoben), dann werden Punkte einer trotzdem ständig wachsenden to do-Liste abgearbeitet.

Strasser Corona hat das komplette Projektkonzept meines Aufenthaltes im Bergischen Land gekippt. Das sah nämlich vor, mit möglichst vielen Menschen zu sprechen, sie zu beobachten und ihre Geschichten abzulauschen, ein Gefühl für ihre Mentalität und sprachliche Eigenheiten zu bekommen und daraus literarische Porträts zu basteln, die sowohl Einzelpersonen wie auch Teile der Region spiegeln sollten. Das klappt nur leider alles nicht gut, wenn man nicht mit Leuten reden kann. Zumindest sind leere Straßen und eineinhalb Meter Abstandspflicht keine optimalen Voraussetzungen, um entspannt ins Gespräch zu kommen. Deshalb hangele ich mich momentan mit Alltagsbeobachtungen weiter und drücke mich ein wenig vor der Entscheidung, ein komplett neues Projekt zu entwerfen oder darauf zu setzen, dass die Maßnahmen noch während meines Aufenthaltes hier abgemildert werden. Immerhin bietet auch das Leben in der Pandemie jede Menge spannender Aspekte: Man kommt ja endlich mal zu allem, was sonst liegenbleibt, und so wurde vor ein paar Tagen gewissermaßen vor meinem Fenster ein Schatz gehoben. Beim Ausräumen der Schuppen, die gegenüberliegen, fanden sich haufenweise Dokumente, Artefakte, Fotografien der früheren Hausbewohner – und 60 Jahre altes Klopapier. Gehamstert wurde früher also auch schon.