Mettmann/Erkrath : Regionenschreiber Tilman Strasser verabschiedet sich mit einer Lesung

Das Museum weist darauf hin, dass ein Mund-Nasen-Schutz vom Betreten des Veranstaltungsgeländes bis zum Platznehmen erforderlich ist. Anmeldung für die Lesung per Mail an die Adresse info@kultur-bergischesland.de oder als Online-Eintrag unter www.kulturbergischesland.de. Er ist einer von zehn Regionenschreibern, die vier Monate NRW erkundeten und ihre Erlebnisse per Blog veröffentlichen. Der 36-jährige Autor erkundete von seinem Standort im Neandertal aus die Region.

Also: Am kommenden Freitag, 10. Juli, 19.30 Uhr, bittet der Autor Tilman Strasser, der in München geboren und mittlerweile in Köln zuhause ist, zu Lesung und Gespräch in den Garten des Neanderthal-Museums an der Talstraße 300 in Mettmann. Im lockeren Gespräch mit Kollege Yannic Han Biao Federer wird Strasser dann über seine Zeit als Regionenschreiber berichten und eine Auswahl seiner in diesem Zeitraum entstandenen Texte vorstellen. Sie können auch online auf der Webseite stadt.land.text.nrw abgerufen werden.