Corona-Krise in Erkrath : Realschulleiter „stinkesauer“ über Schulministerium

Uwe Heidelberg, Leiter der Erkrather Realschule, arbeitet schon jetzt an den Unterrichtsplänen, die nach den Sommerferien in Kraft treten sollen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Für den regulären Unterricht nach den Sommerferien sieht Uwe Heidelberg Probleme. Er macht sich jetzt mit einem Wut-Post auf Facebook Luft: Es gibt nicht genügend Lehrkräfte. Daher muss die Schule nach den Ferien auf jeden Fall auf Arbeitsgemeinschaften (AGs) verzichten.

Die Schulen in NRW sollen nach den Sommerferien wieder zum Regelbetrieb zurückkehren. Bildungsministerin Yvonne Gebauer sagte am Dienstag: „Wir wollen unseren Schülern eine neue schulische Normalität ermöglichen.“ Man treffe „alle organisatorischen und pädagogischen Vorkehrungen dafür, dass die Schulen möglichst regulär arbeiten und Lehrkräfte ihre Schüler nötigenfalls auch aus der Distanz unterrichten können.“ Noch am gleichen Tag flatterte den Direktoren eine E-Mail aus Düsseldorf auf den Tisch, die den Erkrather Realschulleiter Uwe Heidelberg zur Weißglut bringt: „Darüber bin ich stinkesauer.“

Denn die von der Bildungsministerin beschworene schulische Normalität sei nur mit genügend Lehrpersonal zu erreichen, betont der Pädagoge. Das aber stehe nicht zur Verfügung. Denn an den Schulen fallen während der Corona-Krise im Schnitt 20 Prozent der Lehrkräfte als Angehörige von Risikogruppen aus. Heidelberg zweifelt diese Angabe des Schul- und Bildungsministeriums an, geht sogar von einer noch größeren Zahl aus. Auch an seiner Schule gehöre eine prägnante Zahl an Lehrkräften der Risikogruppe an, die genaue Zahl will er aus Datenschutzgründen nicht nennen.