Justiz in Erkrath Rausch-Papier an Mithäftlinge verteilt

Eine Dreiviertelstunde hatte der Angeklagte die Berufungsrichterin warten lassen. Dabei sei er früh genug losgefahren in Hochdahl, aber die S-Bahn sei mal wieder nicht gekommen. Irgendwas mit den Gleisen sei nicht in Ordnung gewesen, aber nun sei er ja da. Dass die Justiz für sowas Verständnis hat, ist nicht selbstverständlich. Der 52-Jährige hatte hingegen Glück, die Prozessbeteiligten hatten geduldig auf sein Kommen gewartet. Das war auch schon beim Amtsgericht so, da hatte man den Mann polizeilich vorführen lassen. Zehn Monate Haft auf Bewährung wegen der Abgabe von Drogen, so lautete damals das Urteil. Gefallen hatte das vor allem der Staatsanwaltschaft nicht, sie war in Berufung gegangen. Angesichts der Vorstrafen sei das Strafmaß zu niedrig, und auch an der Bewährung hatte sich die Anklage gestört.