Kreis Mettmann : Rocker wollen ihre Harleys zurück

Ratingen/Heiligenhaus Vor Gericht wehren die Rocker sich gegen Beschlagnahmungen ihres Eigentums.

Bei der Großrazzia in 16 NRW-Städten – unter anderem in Erkrath, Wülfrath, Ratingen und Heiligenhaus – waren nicht nur Motorräder, sondern auch Kutten und Bargeld sichergestellt worden. Das Verfahren um deren Rückgabe läuft seit zwei Jahren – nun werden die Einzelklagen verhandelt. „Die Behörde ist bereits eingeknickt und hat die konfiszierten Gegenstände teilweise wieder herausgegeben“, war von Anwalt Wolf Bonn zu hören. Seine Kanzlei vertritt 39 Vereinsmitglieder gegen das Land NRW. Dass die Vereinsmitglieder auf Harleys zu Cafés gefahren sein sollen, um dort eine Drohkulisse aufzubauen, bestreiten sowohl die Kläger als auch deren Anwalt. „Dass eine Horde von Rockern auf ihren Motorrädern sitzt und brummend an anderen Chartern vorbeifährt – das ist ein Klischee. Sowas gibt es nicht“, so Anwalt Wolf Bonn. In Erkrath gebe es auch keine Konkurrenz der Hells Angels zu libanesischen Clans, einige Familienmitglieder seien dort sogar Mitglied. Und der Besitz einer Harley sei auch keine Voraussetzung für die Vereinsmitgliedschaft - auch deshalb müsse davon ausgegangen werden, dass sich die Motorräder im Privatbesitz befinden würden.