Trotz Defizit gibt Erkraths Politik grünes Licht : Rat segnet Minus 2,95 Millionen Euro-Haushalt ab

Erkrath Kämmerer legt den Haushaltsplan vor. Trotz Minus gibt die Politik dazu ihr Okay.

Der Haushaltsplan schließt mit einem Defizit in Höhe von etwa 2,95 Millionen Euro ab. Um dieses Minus auszugleichen, sollen die so genannten allgemeinen Rücklagen genutzt werden. Langfristig sei das verkraftbar, denn bessere Haushaltsergebnisse werden laut der mittelfristigen Finanzplanung bereits in den Folgejahren bis zum Jahr 2023 erwartet. Prognostiziert ist laut Stadtkämmerer dann immerhin ein geringer Jahresüberschuss.