Stadtrat hat entschieden : Kein eigenes Schottergarten-Verbot

Erkrath Eine knappe Mehrheit von CDU, AfD, FDP und zwei Ratsmitgliedern der BmU hat die von den Grünen angeregte lokale Satzung zur Freiflächengestaltung abgelehnt.

Bei der jüngsten Ratssitzung ging es nicht nur um Stadthaushalt und den eingefrorenen Stellenplan (dieses Jahr also ohne Stellenneuschaffungen), es wurden auch noch andere Themen verhandelt und entschieden.

Unterkunft Freiheitstraße Nicht mehr zu retten nach dem Hochwasser von Juli 2021 war die städtische Unterkunft in der Freiheitstraße inklusive der Sporthalle. Beide Gebäude müssen abgerissen werden. Für die derzeit noch teils in Langenfeld untergebrachten Bewohner hat die Stadt, wie sie dem Stadtrat berichtet, für 1,4 Millionen Euro eine gebrauchte Container-Anlage als Übergangsquartier gekauft. Diese hat eine Bruttogeschossfläche von 1000 Quadratmetern und bietet Platz für 60 Personen. Der Ankauf war laut Stadt um 150.000 Euro günstiger, als es Mietcontainer gewesen wären. Die Grünen hielten diese Art der Unterbringung von Flüchtlingen für unangemessen. Sie diene nicht der Integration. Die Stadt entgegnete, die Containerlösung mit der Kommunalaufsicht abgestimmt zu haben. Die Container könnten nach der Übergangsnutzung weiter veräußert werden.

Schottergärten Wie schon im Fachausschuss gab es für den Antrag der Grünen, die Stadt möge zur Verhinderung der weiteren Umwandlung von privaten Grünflächen in Schottergärten, wie im Klimaanpassungskonzept empfohlen, eine Freiflächengestaltungssatzung erarbeiten, auch in der Ratssitzung keine Mehrheit. Er fiel diesmal mit 23:25 Stimmen durch. Mit „Nein“ stimmten CDU, AfD, FDP, zwei Ratsmitglieder der BmU und der Bürgermeister, der erneut auf die fehlende gesetzliche Grundlage für eine solche Satzung hingewiesen hatte. Dies führe am Ende nur zu von Bürgern angestrengten Klagen gegen die Stadt.