Club Weiße Speiche Radler mit und ohne Handicap auf Tour

Mitmachen bei der „Weißen Speiche“ kann jeder, der körperlich fit und gesund ist. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung wird grundsätzlich ausgeschlossen. Start ist jeweils am dritten Samstag im Monat um 10 Uhr am Neuenhausplatz in Erkrath-Unterfeldhaus, nächster Termin ist der 20. Mai. Der Treffpunkt ist gut mit diversen Buslinien erreichbar. Wer als Pilot oder Copilot dabei sein möchte, meldet sich beim Vorsitzenden Karsten Hansen unter Telefon 01525 9612212 oder per E-Mail an die Adresse s.karsten.hansen@arcor.de an.