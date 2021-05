Erkrath : Radler legen zugewachsene Wege wieder frei

Grünzeug hat die Wege überwuchert und schmaler gemacht. Foto: ADFC Erkrath

Erkrath Diesmal waren sie an der Erkrather Straße (K7) in Höhe der Einmündung Im Hochfeld aktiv. „Wir verstehen nicht, wie man wichtige Verkehrsinfrastruktur einfach so verrotten lassen kann“, sagt Peter Martin, Vorsitzender des ADFC Erkrath.

(RP) Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Erkrath setzt seine Kampagne „Radwege ausgraben“ fort. Nachdem er Ende Februar einen Teil der Hochdahler Straße (K21) freigelegt hatte, rückten die Aktiven nun an der Erkrather Straße (K7) in Höhe der Einmündung Im Hochfeld mit Schaufel und Spaten an.

„Der zugewachsene Teil des gemeinsamen Zweirichtungs-Fuß- und Radwegs belief sich auf insgesamt gut einen Meter“, bilanziert Oliver von Hörsten, Vorstandsmitglied des ADFC Erkrath. „Und genau dieser Platz fehlt heute im Begegnungsverkehr.“

Die östliche Seite musste der ADFC sogar wieder zudecken, da ihm zufolge unter der abgetragenen Schicht Erde die Schäden so gravierend waren, dass sie ein Sicherheitsrisiko für zu Fuß Gehende und Rad Fahrende dargestellt hätten.„Wir verstehen nicht, wie man wichtige Verkehrsinfrastruktur einfach so

verrotten lassen kann“, sagt Peter Martin, Vorsitzender des ADFC Erkrath. Auch dieser Weg sei zu einem Sicherheitsrisiko und Mobilitätshindernis verkommen. Die Radler fordern umgehende Sanierung und Verbreiterung.