Versteckspiel mit dem Nikolaus in Erkrath : Süße Nikolausgrüße aus dem Schrank

Liliana (11 Jahre, Mitte) und ihre Schwester Marienza (13 Jahre) mit Nikolaus Kübra Akyazi am Bücherschrank Sandheider Markt. Foto: Susann Krüll

Erkrath In Sandheide lohnte es sich am Nikolaustag, nicht bloß im eigenen Schuh zu stöbern. Süße Nikolausgrüße hatte Kübra Akyazi vom Quartiersmanagement beispielsweise im Bücherschrank versteckt.Vom Suchen und Finden begeistert, können die Beschenkten mit ihren Fundstücken auch an einem Wettbewerb teilnehmen.