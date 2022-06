Ehrenamtlicher Einsatz : Wirtschaft packt in Schulen und Kitas an

Erkrath 16 Projekte sind für den zehnten „Aktionstag der Wirtschaft“ besiegelt worden. Unterstützung gibt es auch für das Naturschutzzentrum.

Für den zehnten „Aktionstag der Wirtschaft“ in diesem Jahr haben sich bisher zehn Organisationen, Schulen und Kitas mit 16 Projekten beworben. Einige davon sollen am 26. August mit tatkräftiger Unterstützung von Mitgliedern aus dem Wirtschaftskreis Erkrath umgesetzt werden. Bei einer Projektmesse in der Aula der Realschule Erkrath wurden die Vorhaben mit Bildern, Zeichnungen und Beschreibungen den Vertretern von Firmen und Stadtverwaltung vorgestellt. Am Ende gab es für zehn Projekte feste Zusagen. So werden elf Mitarbeiter der Stadt unter anderem das Naturschutzzentrum Bruchhausen dabei unterstützen, seine geplante Dependance in der Sandheide mit einer Pergola und Sitzgelegenheiten aus Holz zu verschönern, berichten Vincent Endereß und Dorothea Mittemeyer von der städtischen Wirtschaftsförderung. Die Buchhandlung Weber und die Kreissparkasse Erkrath nehmen sich des Bücherei-Projekts der Regenbogenschule in Kempen an – um nur zwei Beispiele zu nennen. Unternehmer Jost Wagner hob die Bedeutung des Aktionstags hervor: „Auch wenn es diesmal ein kleinerer Kreis von Teilnehmern ist, sind wir nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause froh, dass der Tag wieder stattfinden kann. Und vor allem, dass wir nach getaner Arbeit wieder eine Abschlussparty feiern können,“ so Wagner, der auch die Erklärung dafür lieferte, dass einige Schulen und Kindergärten diesmal abgesagt haben: „Aufgrund der hohen Belastung durch die Nachwirkungen der Pandemie sowie der arbeitsintensiven Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine hatten sie diesmal einfach nicht die Zeit, sich Projekte zu überlegen und dabei zu sein.“