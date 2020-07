Große Erkrather KG : Prinzenpaar verabschiedet sich dankbar

Erkrath Bei einem Gartenfest der Großen Erkrather KG nahmen Udo I. und Sabine I. Abschied. Sessions-Spenden von je 2000 Euro gehen an das Kinderhaus Sandheide und das CBT-Wohnhaus St. Johannes.

Das scheidende Prinzenpaar Udo I. und Sabine I. hat sich mit einem Gartenfest bei seinen Freunden und Unterstützern für die „fantastische“ Session bedankt. „Wir haben wegen Corona lange gewartet. Jetzt ist es endlich möglich, mit bis zu 150 Leuten zu feiern“, sagte Sabine Lahnstein. Auch Udo Wolffram freute sich, dass doch so viele gekommen waren, trotz „nicht so tollen Wetters“. Aus Vorsicht vor Ansteckungen habe es auch einige Absagen gegeben. Die, die sich getraut hatten, erlebten schöne Stunden im Garten der Familie Nikolic, mit Live-Musik, leckerer Verpflegung und netten Gesprächen.

Alleinunterhalter Holger Landrock aus Köln ist ein Unikat. Während er die Begleitmusik auf seiner Konsole einspielte und dazu in vollem Bass und in verschiedenen Sprachen sang, rauchte er eine Zigarette nach der anderen. In sich ruhend wie ein einsamer Cowboy, das scheint sein Markenzeichen zu sein. „Schön, das wir den Holger gewinnen konnten, heute für uns zu spielen“, sagte Sabine Lahnstein, „der Udo fand den auch gleich ganz toll“.