Erkrath : Preise für Fernwärme werden wieder überprüft

Die Landeskartellbehörde wird die Fernwärmepreise in Hochdahl erneut überprüfen, meldet die freie Wählervereinigung „Bürger mit Umweltverantwortung“ (BmU). Diese Nachricht lasse über 6000 Fernwärmekunden in Hochdahl aufhorchen und auf späte Gerechtigkeit hoffen.

(hup) Die „Aktion gerechte Fernwärmepreise“ der BmU sei damit einen Schritt weiter, freut sich Fraktionschef Bernhard Osterwind. Nachdem die BmU 400 Unterschriften bei den Kartellbehörden vorgelegt hat, hat die Landeskartellbehörde jetzt angekündigt, das Preisniveau in Hochdahl zu prüfen. Damit ist die Unterschriftensammlung laut Osterwind beendet. „Wir arbeiten jetzt daran, den Tarif-Wirrwarr bei den Hochdahler Fernwärmepreisen etwas zu lichten, indem wir eine Umfrage unter den Kunden machen wollen: Wie hoch ist der Grundpreis pro Kilowattstunde, wie hoch der Arbeitspreis? Welches Baujahr hat das Haus? Ist es ein Mehrfamilienhaus?“, so Osterwind.

Ein Vergleich mit dem offiziellen Tableau des Betreibers dürfte interessant sein. Wer im Arbeitskreis Fernwärme mitarbeiten möchte, schreibt eine Mail an bmu@bmu-erkrath.de. Weitere Informationen gibt es unter www.bmu-erkrath.de. Das Thema beschäftigt die BmU seit vielen Jahren. Im Mittelpunkt ihrer Kritik stehen überzogene Preise. Zurzeit ist Innogy die Betreiberin des Leitungsnetzes und des Heizwerks am Klinkerweg. Zahlreiche Fernwärmekunden, die vertraglich gebunden sind, haben sich mit ihren Rechnungen an die BmU gewandt. In einigen Fällen sei der Grundpreis von 2017 nach 2018 um 74 Prozent gestiegen und der Arbeitspreis um neun Prozent. Je nach Vertrag könne dies unterschiedlich sein.