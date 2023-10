Nachhaltigkeit in Erkrath und Düsseldorf Ein Biotop für gleich zwei Gemeinden

„Ich dachte, ich melde uns einfach mal an und habe nicht wirklich damit gerechnet, dass wir einen Preis gewinnen“, sagt Wilfert. Aber genau das ist nun mal eingetreten und das Geld soll nun für eine Ausweitung des Biotops sinnvoll eingesetzt werden, es sollen vor allem mehr Sitzmöglichkeiten geschaffen werden. Doch zunächst können sich die Beteiligten an dem erfreuen, was sie bereits erschaffen haben. Da war zunächst einmal der umgefallene Baum, der auf das Dach des Gemeindezentrums gestürzt war und zu Kleinholz verarbeitet wurde. Ungefähr dort wurde ein kleines Waldgärtchen mit einem Wildblumensaum angelegt. Dann wurde von den Eltern der Kitakinder ein Hochbeet angelegt, in dem Wildtomaten, Erdbeeren und Bohnen sowie zuletzt auch ein riesiger Kürbis heranwuchsen. „Das mussten wir aktuell leider sperren, da dort ein Wespennest gefunden wurde“, erzählt Wilfert. Darüber hinaus wurde ein Insektenhotel gebaut, von den Kindern ein Igel-Unterschlupf angelegt und von den Konfirmanden ein Barfußpfad konzipiert. Und da das alles so gut funktioniert hat, soll am Wittenbruchplatz in Unterbach genau dieses Projekt jetzt wiederholt werden. „Man kann ja mit der Umwelterziehung gar nicht früh genug anfangen“, sagt Wilfert, die das natürlich vorwiegend für die Kinder ins Leben gerufen hat, auch wenn sie schon hoffte, dass die Erwachsenen sich ebenso von der Euphorie anstecken lassen. Vielleicht wird mit dem Gewinn jetzt auch mal die hässliche Wand des Gemeindezentrums zum Garten verschönert, große Pflanzenkübel davor zu stellen, wäre so eine Idee. Freiwillige zur Unterstützung gibt es jetzt genug, denn viele Mitglieder der beiden Kirchengemeinden sind inzwischen heimlich zu Hobby-Biologen geworden.