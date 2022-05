Betrunken in Erkrath : Mit 2,6 Promille am Steuer erwischt

Sonntagnachmittag zog die Polizei einen Autofahrer mit 2,6 Promille in erkrath aus dem Verkehr. Foto: RP/Polizei

Erkrath Sonntagnachmittag fuhr ein Erkrather in seinem Cabrio durch die Stadt. So weit so gut. Nur, dass er offensichtlich betrunken war. 2,6 Promille stellten die Beamten bei ihm fest.

Wie die Polizei berichtet, war Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr ein 54-jähriger Erkrather mit seinem Audi Cabrio entlang der Hildener Straße gefahren. Dort wurde er auf zwei Mädchen aufmerksam, die am Straßenrand einen Verkaufsstand mit Muscheln aufgebaut hatten. Der Mann sprach die Kinder daraufhin an.

Passanten nahmen von der Situation Notiz und merkten, dass der Mann offensichtlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Daraufhin alarmierten sie folgerichtig die Polizei, die recht schnell zur Stelle war und den Mann antraf.

Hierbei stellten die Beamten nicht nur fest, dass der Mann eine deutlich wahrnehmbare „Fahne" hatte, sondern auch, dass in seinem Auto neben einer leeren Flasche Bier auch eine angetrunkene Dose eines alkoholischen Mixgetränkes in der Mittelkonsole stand. Laut Zeugenangaben soll der Mann auch während der Fahrt daraus getrunken haben.

Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Erkrather einen Wert von rund 2,6 Promille (1,3 mg/l), was zur Folge hatte, dass er mit zur Polizeiwache musste. Dort wurde ihm zur weiteren Beweisführung eine ärztliche Blutprobe entnommen wurde.

Außerdem wurde der Führerschein des 54-Jährigen beschlagnahmt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn erstattet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Hierzu wurde er von seiner Frau abgeholt.

(von )