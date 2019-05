Fahndung : Zwölfjährige wurde im Bus nach Erkrath sexuell belästigt

Erkrath (RP) Am Freitagmittag, 29. März, hat ein immer noch unbekannter Mann in der Buslinie 781 (Fahrtrichtung Neuenhausplatz) ein zwölfjähriges Mädchen sexuell belästigt. Er war gegen 13.30 Uhr an der Hildener Haltestelle Mozartstraße zugestiegen und hatte sich neben das Mädchen gesetzt.

Er berührte das Kind unsittlich zwischen den Beinen, woraufhin das Mädchen aufstand und sich in den Bus stellte. Kurz darauf soll der Mann eine erwachsene Frau, die ihm in dem vollen Bus gegenüberstand, ebenfalls unsittlich berührt haben. An der Haltestelle Am Sportplatz an der Furtwängler Straße verließ der Mann den Bus. Beschreibung: westeuropäisches Aussehen, 50 bis 55 Jahre alt, 1,65 Meter groß, gebeugte Körperhaltung, korpulent, hatte einen weiß/schwarzen Einkaufstrolley bei sich, ungepflegte Finger, graumelierte kurze Haare. In einer gestrigen Anhörung erklärte das Mädchen, dass es den Unbekannten vor einigen Tagen ein zweites Mal aus dem Bus heraus an der Haltestelle „Am Sportplatz“ gesehen habe. Diesmal soll er statt des Trolleys einen Rollator mit sich geführt und schwarze, möglicherweise gefärbte Haare gehabt haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02103 898-6410.