Erkrath Polizei schnappt mutmaßlichen Dealer auf Parkplatz

Erkrath · Der 24-Jährige ist kriminalpolizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getreten. Er sitzt nun wegen gleich mehrerer Delikte, die ihm zur Last gelegt werden, in Untersuchungshaft.

27.12.2023 , 14:35 Uhr

Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel vor einem Streifenwagen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In der Nacht auf Sonntag, 24. Dezember 2023, hat die Autobahnpolizei Düsseldorf auf dem Parkplatz Stindertal an der Autobahn 3 in Erkrath einen 24-Jährigen festgenommen, der mit Betäubungsmitteln gehandelt haben soll. Die Einsatzkräfte stellten laut Polizeibericht unter anderem mehreren Kilogramm Marihuana und eine hohe vierstellige Summe Bargeld sicher. Gegen 3 Uhr war der 24-jährige Mann aus Dorsten mit einem Mercedes auf der A3 in Richtung Arnheim unterwegs, als er in Höhe des Parkplatzes Stinderhof von Beamten der Autobahnpolizei angehalten und kontrolliert wurde. Dabei nahmen die Einsatzkräfte einen starken Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahr und stellten im Fußraum des Beifahrersitzes mehrere Cannabisblüten fest. Bei einer weiteren Durchsuchung des Mercedes fanden die Polizisten insgesamt 7,4 Kilogramm Marihuana, 34 Gramm einer bisher unbekannten chemischen Substanz (vermutlich Kokain) sowie rund 9800 Euro Bargeld. Die Funde wurden ebenso wie Auto und Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrer wurde festgenommen und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Strafverschärfend könnte wirken, dass ein in der Fahrertür griffbereit hinterlegtes Tierabwehrspraygefunden wurde, das den Tatbestand des Handels mit Waffen erfüllen könnte. Der 24-Jährige ist der Polizei bereits wegen Autofahrens unter Kokain bekannt. Er sitzt in Untersuchungshaft. Gegenstand der Ermittlungen ist die Frage nach der Herkunft der Betäubungsmittel und den geplanten Vertriebswegen.

(RP/hup)