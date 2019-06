Erkrather zerlegt Möbel : Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam

Erkrath Der Erkrather hatte bei seiner Verhaftung 1,6 Promille im Blut und außerdem Kokain konsumiert.

Erkrath (arue) Im Polizeigewahrsam endete am Freitag der Tag für einen Mann aus Erkrath-Hochdahl. Der 39-Jährige hatte erst in einer Wohnung an der Gretenberger Straße in Hochdahl randaliert. Als die Polizei gerufen wurde, griff er die Beamten an und beleidigte und bespuckte sie.