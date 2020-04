Es handelt sich um Mitglieder des Angelsportvereins ASV Hochdahl : Polizei nimmt mutmaßliche Fisch-Töter fest

(hup) Nachdem zwei der Stadtverwaltung unbekannte Männer am 6. April bei der unsachgemäßen Tötung von Fischen im Hochdahler Stadtweiher beobachtet und gefilmt wurden und das Video der Stadt zugespielt worden war, hat die Polizei nun die beiden mutmaßlichen Täter dingfest machen können.

Die mutmaßlichen Täter hatten zahlreiche Fische an Land gezogen und anschließend durch Ersticken mit einer Plastiktüte oder Schlägen unsachgemäß getötet. Die Stadt hatte Tage zuvor das Teichwasser zwecks Sanierung des Weihers wegen Verschlammung abgelassen. Da ein Großteil des Wassers abgeflossen war, ohne dass zuvor sämtliche Tiere ordnungsgemäß abgefischt werden konnten, war es zu einer Ansammlung von Fischen in den übrig gebliebenen Tümpeln gekommen.

Die Männer waren dabei gefilmt worden, wie sie die Fische aus den Tümpeln entnahmen, in den Schlammbereich warfen und die noch lebenden Tiere töteten. Die Stadt Erkrath stellte Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Am 9. April hatte schließlich ein Treffen mit dem Fischereiaufseher des ASV Hochdahl, der auch Pächter des Teiches ist, Mitgliedern der Stadtverwaltung, dem Veterinäramt sowie dem ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei Hilden stattgefunden. Dabei konnte der ASV erste Ermittlungsansätze an die Polizei zur Tatklärung weiterleiten.

Die Fische, die sich bis zuletzt noch in den restlichen Tümpeln der Teichanlage an der Straße "Am Stadtweiher" befanden, wurden am Freitag, 10. April, fach- und sachgerecht abgefischt und in andere, bestehende Gewässer umgesetzt, meldet die Stadt.