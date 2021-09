Polizei in Erkrath: Die „110“ in Hochdahl steht für High Tech.

Erkrath In nur 16 Monaten Bauzeit wurde die aus 1995 stammende Polizeiwache in Erkrath Hochdahl modernisiert. Innenminister Herbert Reul, Landrat Thomas Hendele und Bürgermeister Christoph Schultz kamen zur Einweihung.

Die Hausnummer ist Programm: 110! In der Sedentaler Straße 110 residiert die Polizei in Erkrath Hochdahl. Nach 16 Monaten Kernsanierung während des laufenden Betriebs – also mit allerhand Lärm – wurde die Wache am Freitag feierlich der Öffentlichkeit und den Beamten übergeben. Ob Licht, Computertechnik, Mobiliar oder Sicherheit: Nun ist in der 110 alles auf dem neusten Stand. „Hier ist eine Musterwache für das gesamte Land entstanden“, sagte einer, der normalerweise eher sparsam mit Superlativen umgeht: NRW-Innenminister Herbert Reul kam zur Eröffnung. Polizeichef und Landrat Thomas Hendele begrüßte zahlreiche Ehrengäste.