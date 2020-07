Einsatz zu später Stunde : Polizei fängt entlaufenes Pferd in Erkrath ein

Gemeinsam mit Kräften der Autobahnpolizei fingen Polizeibeamte dieses entlaufene Pferd ein und später noch ein weiteres. Foto: Kreispolizei Mettmann

Mettmann Mehrere Beamte und Streifenwagen waren nötig, um das Tier zu beruhigen, das in Richtung der Autobahnauffahrten in Hilden galoppierte. Später gab es einen ähnlichen Einsatz in Hilden, dort war gegen 3 Uhr nachts ein Pferd orientierungslos durch die Straßen gelaufen.

(RP) Die Polizei hat am Dienstag innerhalb kurzer Zeit gleich zwei entlaufene Pferde wieder eingefangen. Bei beiden Einsätzen wurden weder Mensch noch Tier verletzt. Der erste Einsatz ereignete sich in Erkrath: Gegen 19.30 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei, der in Nähe eines Pferdehofs an der Straße „Gut Clef“ in Hochdahl lebt. Der Zeuge hatte gerade beobachtet, wie das Reitpferd von einer Koppel des Guts ausgebrochen war und über die Bergische Allee lief.

Auf der Straße „Kemperdick“ traf der Streifenwagen der Polizei dann auf das Pferd, das in Richtung der Autobahnauffahrtenin Hilden galoppierte. Die Polizeibeamten forderten daraufhin Verstärkung der Autobahnpolizei Düsseldorf an, was sich, wie der Pressesprecher der Kreispolizei Mettmann berichtet, im Nachhinein „als echter Glücksgriff erwies“. So war einer der Beamten zuvor mehrere Jahre Mitglied der Polizeireiterstaffel und daher im Umgang mit den Tieren äußerst versiert. Gemeinsam sperrten die Polizeibeamten die Straße ab.

Hilfe leistete zudem ein Autofahrer, der an der Straßensperre anhalten musste und sich ebenfalls als erfahrener Reiter erwies. Er konnte das Pferd beruhigen. Aus dem Abschleppseil eines Funkstreifenwagens band der ehemals berittene Polizist daraufhin ein Halfter und führte das Tier zur nahe gelegenen Wache der Autobahnpolizei „Am Forsthaus“. Der Eigentümer konnte das Pferd wenig später friedlich grasend auf dem Grünstreifen vor der Wache abholen.

Einige Stunden später alarmierten erneut gleich mehrere Zeugen telefonisch die Polizei. Diesmal meldeten Anwohner in Hilden ein frei laufendes Pferd, das gegen 3 Uhr nachts orientierungslos über die Straßen laufe. Die Beamten konnten auch dieses Tier beruhigen und stellten es nach Rücksprache mit einem Landwirt auf einem Reiterhof unter, da die Besitzerin zunächst nicht ermittelt werden konnte. Diese meldete sich am Mittwochmorgen und konnte ihr Pferd namens „Buffy“ wieder wohlbehalten nach Solingen zurück holen.

