Krad war mit GPS-Peilsender ausgerüstet : Polizei nimmt Motorraddiebe fest

Foto: dpa/Friso Gentsch

Erkrath (hup) In der Nacht zu Ostermontag haben zwei Männer aus einer Sammeltiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Winckelmannstraßein ein hochwertiges Motorrad der Marke BMW entwendet. Weil der Eigentümer seine Maschine mit einem GPS-Peilsender ausgerüstet hatte, konnte die Polizei das Duo noch in der Nacht auf der Autobahn 44 bei Titz anhalten und festnehmen. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer des Transporters unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die jungen Niederländer (19 und 22 Jahre alt) wurden vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern an.