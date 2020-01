Zuschuss für Begegnungszentrum : Politik will Planungssicherheit für Flüchtlingshelfer

Politik will Planungssicherheit für Flüchtlingshelfer

Erkrath Die Verwaltung plant allerdings längerfristig eine Zentralisierung aller Beratungsangebote im Sozialbereich.

(hup) Seit Juli 2028 betreibt der Erkrather Freundeskreis für Flüchtlinge das gut angenommene „Begegnungszentrum Hand in Hand“ an der Beckhauser Straße in Hochdahl. Dafür hat der zuständige Ausschuss den Aktiven zunächst 5000 Euro und für 2019 dann 10.000 Euro als bedingungslosen Zuschuss bewilligt. Festgelegt wurde zudem, dass bei den Haushaltsplanungen für 2020 über weitere Zuschüsse beraten werden soll.